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Hedefim Devler Ligi

Al-Musrati, önümüzdeki sezon için iddialı konuştu. Libyalı orta saha, “Önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek ve Devler Ligi’nde olmak istiyorum. Bu kulübün her zaman bir parçası olup, şampiyonluklar yaşamak isterim” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Hedefim Devler Ligi

Beşiktaş'ın yeni transferi Ali Muhammed Al-Musrati, siyahbeyazlı takımla şampiyonluklar yaşamayı ve kulüp tarihinin parçası olmayı hedeflediğini söyledi. Siyahbeyazlıların Portekiz temsilcisi Braga'dan 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığından kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu dün Ümraniye'de çarpıcı açıklamalarda bulundu... "Burada herkese Musrati'nin nasıl bir futbolcu olduğunu göstermem gerekiyor" diyen Al-Musrati şöyle devam etti: "İlk hedefim önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Bunun için üzerimde bir baskı yok. Hem saha içinde hem de saha dışında sakin bir yapıya sahibim."

PARA HARCAMANIZ GEREKİYOR

Kartal'ın kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu olduğunun hatırlatılması üzerine Al-Musrati, "Bu tabii ki bir oyuncunun hoşuna gider ama iyi bir takım için paralar harcamamız gerekiyor. Eğer Şampiyonlar Ligi hedefiniz varsa paralar harcamanız gerekiyor. Bunun yanırda iyi bir hocanızın da olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta kaliteli futbolcuların bulunduğuna dikkat çekerek, "Büyük geçmişi olan bir takımdayım. Oyuncu kalitesini de net bir şekilde görebiliyorum. Burada başarılı olmak için her şey var" dedi.

GEREKLİ BİLGİLERİ BAŞKAN'DAN ALDIM

27 yaşındaki futbolcu AlMusrati, transferde direkt Başkan Hasan Arat ile temas kurduğunu söyleyerek, "Kulübü ve ligi kendisi anlattı. Kulübü en üst seviyede tutmak için buraya geldim" şeklinde konuştu. Beşiktaş'a transfer olmadan önce Braga'dan takım arkadaşı ve siyah-beyazlıların eski oyuncusu Serdar Saatçı ile de görüştüğünü ifade edehn Al-Musrati, "O da burada çok mutlu olacağımı söyledi. Taraftarımızın ne kadar harika olduğunu söyledi. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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