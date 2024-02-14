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Tayfur Bingöl 2 ay, Ghezzal 2 hafta yok

Siyah-beyazlılarda sakatlanan Tayfur Bingöl ve Ghezzal'ın sahalara ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur'un uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Öte yandan sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Cezayirli yıldız oyuncu Ghezzal'ın da tedavisinin 2 hafta süreceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Tayfur Bingöl 2 ay, Ghezzal 2 hafta yok
Siyah-beyazlılarda sakatlanan Tayfur Bingöl ve Ghezzal'ın sahalara ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur'un uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Öte yandan sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Cezayirli yıldız oyuncu Ghezzal'ın da tedavisinin 2 hafta süreceği belirtildi.
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