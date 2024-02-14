Joe yerini yadırgadı

Kayseri deplasmanında Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Joe Worrall, sağ ayaklı olmasına karşın eksikler nedeniyle sol stoperde de oynamasından kaynaklı özellikle ilk yarıda savunma hattındaki kademe hatalarıyla dikkat çekti. Bu rağmen İngiliz futbolcu hava topları ve ikili mücadelelerde başarılı bir görüntü sergiledi. 27 yaşındaki sağ ayaklı stoperin, ikini yarıdaki bir pozisyonda tekmeye kafasını uzatması, siyahbeyazlı taraftarların yüzünü güldürdü.

JOE WORRALL'IN İSTATİSTİKLERİ

%71 Pas İsabeti

1 Kilit Pas

10/13 İkili Mücadele kazanma

5/6 Hava Topu Kazanma

4 Top Kapma

7 Uzaklaştırma

SANTOS İLE DEPLASMANDA GOL ATAMIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos, Kayseri deplasmanından da puan kaybıyla ayrılıp taraftarını üzdü. Portekizli teknik adam, siyahbeyazlıların başında deplasmanda lig galibiyeti alamama serisini 3'e çıkardı. Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 3 deplasman müsabakasına çıkan Santos, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 kaybetti, Kayseri müsabakası da golsüz sona erdi. Santos'un öğrencileri, 3 karşılaşmada da rakip fileleri sarsamadı.