Musrati ısınamadı

Siyah-beyazlıların 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla takıma kattığı Al-Musrati ilk maçında Muci gibi parlayamadı. Portekiz ekibi Braga'dan 1 milyon euro kiralama bedeliyle transfer edilen 27 yaşındaki Libyalı ön libero, Kayseri deplasmanındaki maça kulübede başladı. 66'da Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil olan Al-Musrati, 24 dakikalık sürede çok fazla etkinlik gösteremedi. Libyalı yıldızın ilerleyen günlerde daha fazla süre alması bekleniyor.

11 MİLYON EURO'YA SATIN ALINDI!

Beşiktaş, Al-Musrati'yi bonservisiyle renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Braga Kulübü'nden 2023-24 sezonu ikinci transfer tescil döneminde 6 aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır" denildi.

AL-MUSRATI'NİN İSTATİSTİKLERİ

%94 Pas isabeti

20 Topla buluşma

4/5 Uzun pas

16/17 Pas (isabetli/toplam)