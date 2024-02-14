20 milyon Euro'ya bile vermezdim!

Beşiktaş, devre arası transfer döneminin son gününde Legia Varşova'nın 22 yaşındaki oyuncusu Ernest Muci'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Legia Varşova Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Polonya ekibinde beraber çalıştığı dönem takımının yıldızlarından olan eski öğrencisinin Beşiktaş'a transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ernest Muci'ye sezon başından bu yana birçok teklif geldiğini söyleyen Runjaic, ''Sezon başından beri Avrupa'nın tüm üst düzey liglerinden Muci için teklifler geldi. Kalması için çok uğraştım ama işler farklı gelişti" dedi ve şöyle devam etti:

HAREKETLİLİK GETİRİYOR

Muci için 10 milyon euro'luk bonservis bedeli her iki kulüp için de bu etkileyici bir miktar. Ancak Muci'ye bu miktarda bir bonservisin ödenmesi zaten beklenen bir durumdu. Hızı, gol atma yeteneği ve sağlı sollu bitiriciliği var. Takıma hareketlilik getiriyor. Çok önemli ve kritik goller atıyor. Koşu gücü sayesinde takımına pres yapma yeteneği kazandırıyor. En önemlisi de çok genç. Peki, 10 milyon euro uygun mudur? Ben bir antrenörüm ve Ernest de kilit oyuncularımdan biriydi. Onun bu miktarın iki katı (20 Milyon euro) bir bedel karşılığında bile gitmesine izin vermezdim.

RÜYA GİBİ BİR FUTBOLCU

Muci tüm hücum pozisyonlarında kullanılabilir. Çok yönlülüğü onu daha da değerli kılıyor. Kendisini en çok hücuma dönük orta sahanın ortasında, yani biz teknik direktörlerin deyimiyle 10 numarada rahat hissediyor. Ancak biraz daha ileride çakılı bir orta saha olarak ve gerekirse hücum kanat pozisyonlarında da oynayabilir. Sonuç olarak Muci, bir teknik direktör için rüya gibi bir futbolcu çünkü antrenörüne çok fazla taktiksel seçenek sunuyor. Szymanski de çok iyi ve daha tecrübeli. İkisinin de önünde onları bekleyen harika bir kariyer var."

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Muci'nin Polonya ekibindeki hocası Runjaic, genç yıldız için "Birkaç yıl içinde transfer piyasasında çok daha yüksek fiyatlara satılabilecek potansiyele sahip bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

EN iYiSi ERNEST'Ti

Legia Varşova'dan transfer edilen Arnavut 10 numara Ernest Muci, deplasmandaki Kayseri maçında 90 dakika oynadı. Portekizli teknik adam, genç yıldızı asıl mevkii 10 numara ve sol kanat olmasına rağmen Muci'yi genel oyarak sağ kanatta kullandı. İlk maçı olmasına rağmen pasları, çalımları, takımını hücuma kaldırması ve hırsıyla tüm otoritelerden geçer not olan Arnavut oyuncu; forvet arkasında ve sol kanatta göre aldığı kısa bölümlerde ise adeta şov yaptı.

ERNEST MUCI'NİN İSTATİSTİKLERİ

%88 pas isabeti

12 hücum bölgesinde pas

%91.7 hücum bölgesinde isabetli pas

4/8 başarılı çalım

6 topu geri kazanma