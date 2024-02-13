Usta yazardan yıldız isme övgü dolu sözler! "Beşiktaşlılar mutlu olabilirler artık"

Kötü zemin her iki takımın da top yapmasını önledi. Pozisyonlar genellikle bireysel hatalar sonucunda geldi ve Kayserispor'un pozisyonları daha fazlaydı. Beşiktaş iki net pozisyon yakaladı ikisini de kullanamadı. Bir de penaltı var ki, hakemin hiç ilgilenmemesi, VAR'ın ise hakemi çağırmaması TFF'nin Beşiktaş'a "En yakın 15 gün sonrasına randevu verebiliriz" demesi geldi aklıma. İnanılır gibi değil Beşiktaş gol atınca iptal etmek için anında devreye giren VAR, Beşiktaş'ın penaltılarında ortadan kayboluyor. Bildiğin VAR mısın, yok musun oyunu bu! Herkese VAR, Beşiktaş'a yok. Bravo TFF… Bravo Büyükekşi…