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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş orta saha mevkisini önemli bir yıldızla güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Libyalı yıldız Al Musrati'yi Braga'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kara-Kartal'ın yeni transferi Al Musrati hakkında flaş bir Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin son gününde hareketli saatler yaşandı.

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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Al Musrati'yi renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Braga'nın yıldızı Al Musrati'yi Fenerbahçe de transfer etmek için çok uğraştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...

Kartal'ın yeni transferi Ernest Muci'nin doğum tarihi 19.03.2001. 19.03 tarihi Siyah-Beyazlı taraftarları da kendinden geçirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...

Beşiktaş'a gönül veren taraftalar sosyal medyada, "Muci doğuştan Beşiktaşlı" yorumları yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler o dönem Libyalı orta sahayı ikna edememişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...

Beşiktaş, yıldız orta sahayı ikna ederek transferi bitirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...

6 VE 8 OYNUYOR!
27 yaşındaki Al Musrati kariyerinin büyük bölümünde 6 numarada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...

Ancak zaman zaman 8 numarada da görev yapabiliyor.

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