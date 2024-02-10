TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş orta saha mevkisini önemli bir yıldızla güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Libyalı yıldız Al Musrati'yi Braga'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kara-Kartal'ın yeni transferi Al Musrati hakkında flaş bir Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Kartal'ın yeni transferi Ernest Muci'nin doğum tarihi 19.03.2001. 19.03 tarihi Siyah-Beyazlı taraftarları da kendinden geçirdi.
Beşiktaş'a gönül veren taraftalar sosyal medyada, "Muci doğuştan Beşiktaşlı" yorumları yaptı.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler o dönem Libyalı orta sahayı ikna edememişti.
Beşiktaş, yıldız orta sahayı ikna ederek transferi bitirdi.
6 VE 8 OYNUYOR!
27 yaşındaki Al Musrati kariyerinin büyük bölümünde 6 numarada görev aldı.
Ancak zaman zaman 8 numarada da görev yapabiliyor.
Al Musrati, Portekiz Ligi'nde 114 maçta görev aldı.
Yıldız futbolcu, bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırdı.
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