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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Al-Musrati ile anlaştı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Portekiz ekibi Braga'nın formasını terleten Al-Musrati ile anlaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 14:12 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 14:25
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Al-Musrati ile anlaştı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar son olarak Portekiz ekibi Braga'nın formasını terleten Libyalı futbolcu Al-Musrati ile anlaştı. Oyuncunun kulübü Braga ile son pürüzlerin giderilmesinden sonra transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

AL-MUSRATI KİMDİR?

6 Nisan 1996 tarihinde Libya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Al-Ittihad'da başladı. Sırasıyla Guimaraes, Rio Ave ve Braga formaları giydi. 27 yaşındaki futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Libya Milli Takımı ile 42 maça çıkan Al Musrati, 2 gole imzasını attı. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

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