Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Savunmadan top çıkacak, ortadan gelen yok, hasbelkader top Gedson ya da Amartey'e gelmiş boşa kaçan hak getire… Rashica ayağına top bekliyor, Rebic ona keza, Cenk Tosun ise ne koşacağı yeri biliyor, ne de koşacak hali var! Garibim Semih de çizginin dibinde çırpınıyor ama nafile, kaleyle arasında dağlar var!

Takım kırk yılda bir rakip kaleye gitmiş ve top Onur'a gelmiş, üzerine gelen sadece bir rakip var, ondan kurtulsa baskıyı sürdürecek, atak şiddetlenecek ama nerde! Dönüyor geriye, hem de en geriye. Santos çaresiz, elindekilerle en iyisini yapmaya çalışıyor.