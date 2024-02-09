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Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini Muleka'nın attığı iki golle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 07:46
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Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - KURTARICI!

Bazı takımlar, bazı maçlarda alan kapatmayı başaramaz, adam kovalamaz… Kimisi, üç pas üst üste yapamaz, savunmadan top çıkaramaz ya da kanatları kullanamaz veya göbekte top tutamaz…

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bir başka takım koca sezonun her hangi bir maçında şut atamaz, ya da pres yapamaz, veya orta yapamaz… Velhasıl kelam bazı takımlar, bazı maçlarda, bazı sorunlar yaşar ve kötü bir görüntü verebilir ama hiçbir takım bir maçta yukarıda saydığım saçmalıkların hepsini birden yapmayı başaramaz! Beşiktaş başardı!..

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hem de 45 dakikaya sığdırdı tüm bu saçmalıkları. Helal olsun.. Bu kadar kötü olmak da maharet ister!.. Karşında ligin ortalama takımlarından Antalyaspor var ama senin ne yaptığın belli değil!

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Savunmadan top çıkacak, ortadan gelen yok, hasbelkader top Gedson ya da Amartey'e gelmiş boşa kaçan hak getire… Rashica ayağına top bekliyor, Rebic ona keza, Cenk Tosun ise ne koşacağı yeri biliyor, ne de koşacak hali var! Garibim Semih de çizginin dibinde çırpınıyor ama nafile, kaleyle arasında dağlar var!

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Takım kırk yılda bir rakip kaleye gitmiş ve top Onur'a gelmiş, üzerine gelen sadece bir rakip var, ondan kurtulsa baskıyı sürdürecek, atak şiddetlenecek ama nerde! Dönüyor geriye, hem de en geriye. Santos çaresiz, elindekilerle en iyisini yapmaya çalışıyor.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Muleka ve genç Emrecan'ın sürdü sahaya ve işler biraz düzeldi. Rashica daha iyi oynamaya başladı, ortada daha iyi pas yapıldı ve sonuç olarak sezon başından beri herkese saç baş yolduran Muleka çıktı ve maçın kahramanı olup günü ve turu kurtardı.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş, ZTK'da güç-bela da olsa yoluna devam ediyor ama bu böyle ne kadar gider, orasını tahmin etmek hem çok zor, hem çok kolay! Her maç birkaç kahraman çıkması lazım! Bakalım çıkacak mı!?

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - MULEKA TURU GETİRDİ

Trabzonspor galibiyeti ile moral bulan Beşiktaş, Bergama Kralı ikinci Attalos'un yeryüzündeki cennet olarak bulduğu Antalya'da çok güzel bir havada bu sezonun en önemli maçlarından birine çıktı.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Fernando Santos Trabzonspor maçında sakatlanan Svensson'un yerine Onur Bulut'a görev verirken, son haftaların formsuz ismi Cenk'i yedek bırakarak Rebic ile oyuna başlayacaktı. Fakat maç öncesi ısınırken bir sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal'ın yerine Cenk yeniden ilk 11'de kendine yer buldu.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk yarıda ayağa paslar yaparak ve daha akıllıca bir oyun ortaya koyan taraf Antalyaspor oldu. Özellikle kanatlardan önemli yüklenmeler yapan Antalyaspor, Umut'un büyük hatası sonrası Bytyqi ile öne geçti. Bu dakikaya kadar rakip kaleyi Cenk ve Semih ile iki kere yoklayan Beşiktaş malesef gole ulaşamadı.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Soyunma odasına bu sonuçla giden Beşiktaş ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başladı. Rebiç ve Umut Meraş'ın yerine oyuna Muleka ve Emrecan dahil oldu. Oyuna etkisi değişiklikler sonrası değişen Beşiktaş 60. dakikada Rashica ile bulduğu fırsatı değerlendiremedi. Yine Rashica'nın güzel ortasına 71. dakikada Muleka kafayı vurdu ve durumu eşitledi. Dakika 88'de Cenk'in akıllıca pasını yine tamamlayan Muleka oldu ve sonucu belirledi.

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş'a galibiyeti ve turu getiren golü buldu maçın da oyuncusu oldu. Türk sporuna amatör kümeden Yeni Çarşı Spor'dan kazandırdığım Veysel iyi bir Beşiktaşlıdır. Beşiktaş'a getirmek nasip olmadı ama takımını bir maestro gibi yönetti. Kendisini kutluyorum.

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