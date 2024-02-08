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Beşiktaş Türkiye Kupası'nda tur peşinde! İşte Santos'un Antalyaspor maçı 11'i

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor’un konuğu olacak. Karşılaşma saat 20.45’ten itibaren A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın muhtemel 11'leri.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş Türkiye Kupası'nda tur peşinde! İşte Santos'un Antalyaspor maçı 11'i

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'un konuğu oluyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ta adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Svensonn dışında, tedavileri devam eden Colley, Aboubakar, Salih ve Mustafa Erhan Hekimoğlu; Antalya'da görev yapamayacak. Chamberlain ve Amir'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da kadroda yer alamayacak. Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Kartal bugün de kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 3 haftada aldığı kötü sonuçların ardından Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek üç puanla tanıştı. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

ANTALYASPOR: LEITE, ERDOĞAN, VEYSEL, BAHADIR, GÜRAY, KALUZINSKI, BYTQI, SAFURI, SARIC, LARSSON, BUKSA

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, WORRALL, TAYYİP, BAKHTIYOR, AMARTEY, GEDSON, GHEZZAL, RASHICA, CENK, SEMİH

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