Beşiktaş Türkiye Kupası'nda tur peşinde! İşte Santos'un Antalyaspor maçı 11'i

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'un konuğu oluyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ta adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Svensonn dışında, tedavileri devam eden Colley, Aboubakar, Salih ve Mustafa Erhan Hekimoğlu; Antalya'da görev yapamayacak. Chamberlain ve Amir'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da kadroda yer alamayacak. Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Kartal bugün de kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 3 haftada aldığı kötü sonuçların ardından Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek üç puanla tanıştı. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

ANTALYASPOR: LEITE, ERDOĞAN, VEYSEL, BAHADIR, GÜRAY, KALUZINSKI, BYTQI, SAFURI, SARIC, LARSSON, BUKSA

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, WORRALL, TAYYİP, BAKHTIYOR, AMARTEY, GEDSON, GHEZZAL, RASHICA, CENK, SEMİH