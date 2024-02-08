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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan sert çıkış!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, kulübün gündemine dair konuştu. Başkan Arat, sosyal medya üzerinden transfer yapmayacaklarını söyledi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:02 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:43
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan sert çıkış!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, transfer politikalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan sert çıkış!

İşte Sabah'a konuşan Hasan Arat'ın sözleri:

"Son derece ekonomik ve doğru işler yapacağız. Popülist olmayacağız, bu konuda çok netiz. Her şeyin pazarlığını ödeyebileceğimiz şekilde yapacağız. Beşiktaş'a yük olacak kontratlara kesinlikle girmeyeceğiz. Ben, Barcelona ve Roma kulüplerinin başkanıyla görüşüyorum. Diğer birçok kulübün başkanlarıyla da konuşuyorum."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan sert çıkış!

"BİZE BUNU YAPAMAZLAR"

"Menajerler bize Beşiktaş'a yaramayacak oyuncuyu pazarlayamayacak. Çok net söylüyorum; Ümraniye'ye giremezler. Sosyal medya ve fenomenler üzerinden oyuncu pazarlama dönemi bitti. Hepsini öğrendik, tespit ettik. Bana, Hüseyin Yücel'e ve Samet Aybaba'ya bunları yapamazlar. Beşiktaş'ın menfaatine olmayan hiçbir işin içinde olmayız."

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan sert çıkış!

"SEMİH'İN BÖLGESİNE NEDEN YENİ BİR İSİM GETİREYİM"

Teknik direktör Fernando Santos'un gençlere güveninin de çok yüksek olduğunu belirten Arat, "Hocamız elindeki gençleri oynatmak istiyor. Bu gençler çok iyi oyuncular, 'Neden elimde böyle yetenekler varken başka birini alalım?' diyor. Örneğin Semih Kılıçsoy. Elimizde böyle bir yeteneğe sahipken, Beşiktaş'ın geleceği olan oyuncu varken neden oraya transfer yapalım?" diye konuştu.

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