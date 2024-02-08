Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan sert çıkış!

İşte Sabah'a konuşan Hasan Arat'ın sözleri: "Son derece ekonomik ve doğru işler yapacağız. Popülist olmayacağız, bu konuda çok netiz. Her şeyin pazarlığını ödeyebileceğimiz şekilde yapacağız. Beşiktaş'a yük olacak kontratlara kesinlikle girmeyeceğiz. Ben, Barcelona ve Roma kulüplerinin başkanıyla görüşüyorum. Diğer birçok kulübün başkanlarıyla da konuşuyorum."