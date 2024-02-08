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Türkiye Kupası Haberler Jackson Muleka: Ben her zaman hazırım!

Jackson Muleka: Ben her zaman hazırım!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda geriye düştüğü maçta Muleka'nın golleriyle Antalyaspor'u 2-1 yendi ve Çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlılarda maçın yıldızı Muleka, karşılaşmanın ardından galibiyeti yorumladı. İşte o sözler...

Giriş: 08 Şubat 2024, Perşembe 23:36

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda geriye düştüğü maçta Muleka'nın golleriyle Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Siyah-beyazlılarda maçın yıldızı Muleka, karşılaşmanın ardından galibiyeti yorumladı.

Muleka, "Çok iyi bir reaksiyon gösterdik. İlk yarıda iyi performans oyun ortaya koyamadık. Hocamız ikinci yarı için bizden daha fazlasını talep etti. Biz de bunu gerçekleştirdik. Ben her zaman için hazırım. Önemli olan takım. Turu geçmek çok önemliydi ve bunu başardık. Bireysel performans tabii ki önemli ama burada en önemlisi takımın kazanması" dedi.

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