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Aboubakar isyanı
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Gremio taraftarlarını sinirlendirdi. Brezilyalı taraftarlar, Beşiktaş teknik direktörü Santos'un yüz yüze bir görüşme yaparak kalması yönünde ikna ettiği haberleri üzerine kulüp yönetimini suçlarken; "40 gündür Aboubakar'ı bekliyoruz, şimdi olmadığı açıklanıyor. Bu yönetim kadro dışı bırakılan oyuncuyu alamayıp af dileyecek hale getirdi. Bir oyuncuyla nasıl pazarlık yapacağını bilmekten bile acizler" ifadelerini kullandılar.
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