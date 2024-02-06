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Aboubakar isyanı

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Gremio taraftarlarını sinirlendirdi. Brezilyalı taraftarlar, Beşiktaş teknik direktörü Santos'un yüz yüze bir görüşme yaparak kalması yönünde ikna ettiği haberleri üzerine kulüp yönetimini suçlarken; "40 gündür Aboubakar'ı bekliyoruz, şimdi olmadığı açıklanıyor. Bu yönetim kadro dışı bırakılan oyuncuyu alamayıp af dileyecek hale getirdi. Bir oyuncuyla nasıl pazarlık yapacağını bilmekten bile acizler" ifadelerini kullandılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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Aboubakar isyanı
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Gremio taraftarlarını sinirlendirdi. Brezilyalı taraftarlar, Beşiktaş teknik direktörü Santos'un yüz yüze bir görüşme yaparak kalması yönünde ikna ettiği haberleri üzerine kulüp yönetimini suçlarken; "40 gündür Aboubakar'ı bekliyoruz, şimdi olmadığı açıklanıyor. Bu yönetim kadro dışı bırakılan oyuncuyu alamayıp af dileyecek hale getirdi. Bir oyuncuyla nasıl pazarlık yapacağını bilmekten bile acizler" ifadelerini kullandılar.
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