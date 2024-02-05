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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Carvalho transferine maaş engeli!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Carvalho'ya maaşa takıldı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 09:58
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Carvalho transferine maaş engeli!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya öncelik verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Carvalho transferine maaş engeli!

Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında Real Betis'ten William Carvalho da yer alıyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Carvalho transferine maaş engeli!

İspanyol ekibini ikna etmeye uğraşan siyah-beyazlılar, 3.5 milyon euro'luk maaşı da düşüremedi.

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