TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Carvalho transferine maaş engeli!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Carvalho'ya maaşa takıldı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)
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İndirim olmazsa 31 yaşındaki orta sahanın transferi rafa kalkacak.
Bu sezon 17 karşılaşmada görev alan Carvalho, 3 asiste imzasını attı.
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