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Arda Kardeşler yönetecek

Pazar günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak derbide Arda Kardeşler düdük çalacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Arda Kardeşler yönetecek

Beşiktaş 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. 36 yaşındaki Kardeşler, ilk kez Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasında düdük çalacak. Arda Kardeşler kariyerinde Beşiktaş'ın 16 maçına atandı. Bu karşılaşmalarda siyahbeyazlılar 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kardeşler, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 2-0 kazandığı Konyaspor, evinde 1-0 galip geldiği Başakşehir ve son olarak da sahasında 3-1 kaybettiği Kasımpaşa mücadelelerini yönetti.

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