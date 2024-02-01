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Carvalho geliyor

Siyah-beyazlılar tecrübeli ön libero için geri sayıma geçti. Portekiz basınından ZeroZero “Oyuncu gitmek istiyor. Real Betis’in inadının kırılmasına az kaldı” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Carvalho geliyor

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için geri sayıma geçti. Portekiz basınından ZeroZero'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Real Betis forması giyen William Carvalho'yu kadrosuna katmaya çok yakın. Haberde siyah beyazlı takımın, Portekizli oyuncu ile anlaşma sağladığını ve Betis ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Temasların son günlerde yoğunlaştığı, 31 yaşındaki orta sahanın siyah beyazlılara transfer olmaya ikna olduğu ifade edilirken; Real Betis'in de inadının kısa süre içinde kırılacağı yazıldı.

İKİLİ YENİDEN BULUŞUYOR

Öte yandan haberde Beşiktaş Teknik Direktörü Santos'un, deneyimli oyuncuyu çok istediği ve amacına ulaşmak için tüm şartların zorlanmasını istediği belirtildi. Portekiz Milli Takım'ında önemli başarılar yaşayan ikilinin Beşiktaş'ta buluşmaya hazırlandığı ifade edildi. Carvalho, 2014-2022 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Fernando Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Tecrübeli oyuncu, 80 kez milli formayı giydi. Bu sezon 16 maçta forma giyen William Carvalho, 3 de asist yaptı.

SON İDMANA ÇIKMADI

Beşiktaş'ın imza atmak için gün saydığı William Carvalho, dün sabah Real Betis'in antrenmanına katılmadı. İspanyol ekibiyle 2 senelik daha sözleşmesi bulunan ve ayrılmak için izin isteyen 31 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Sporting Lizbon'dan 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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