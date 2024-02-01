Haberler Beşiktaş Beşiktaş genç kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı

Beşiktaş genç kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı

Beşiktaş, 18 yaşındaki genç kalecisi Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 20:06
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş genç kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı

Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde sürdüren profesyonel futbolcumuz Emir Yaşar'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar yenilendi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emir Yaşar ile bir araya geldi. Aybaba, kulübümüzle sözleşme yenileyen Emir Yaşar'a yeni dönemde başarılar diledi." denildi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Emre Belözoğlu'na transfer çalımı...
Başkan Erdoğan'dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Anlaşma tamam! İşte Kent'in yeni takımı
Dünya yıldızı yeni sezonda G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alimpijevic'e 1 maç men ve para cezası
Beşiktaş'ta Joe Worral'a teklif!
YKS sınav ücretleri 2024
G.Saray'ın yeni transferi Serge Aurier kimdir?
ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | 2024 Şubat askerlik yeri nasıl öğrenilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması! Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması! 20:09
Beşiktaş genç kalecisinin sözleşmesini uzattı! Beşiktaş genç kalecisinin sözleşmesini uzattı! 20:06
Gitme sırası Lincoln Henrique'de! İşte talipleri Gitme sırası Lincoln Henrique'de! İşte talipleri 19:30
Alimpijevic'e 1 maç men ve para cezası Alimpijevic'e 1 maç men ve para cezası 19:15
Galatasaray kafilesi Samsun'da! Galatasaray kafilesi Samsun'da! 18:50
Erencan için resmi açıklama! F.Bahçe... Erencan için resmi açıklama! F.Bahçe... 18:48
Daha Eski
Abdülkadir Ömür Hull City'de! Abdülkadir Ömür Hull City'de! 18:35
Sakaryaspor'a Süper Lig'den takviye! Sakaryaspor'a Süper Lig'den takviye! 18:16
Anlaşma tamam! İşte Kent'in yeni takımı Anlaşma tamam! İşte Kent'in yeni takımı 17:46
Trabzonspor ayrılığı TFF'ye bildirdi Trabzonspor ayrılığı TFF'ye bildirdi 17:18
F1'de ses getiren iddia! Hamilton... F1'de ses getiren iddia! Hamilton... 17:04
Aslan'da bir ayrılık daha! Bonservisi... Aslan'da bir ayrılık daha! Bonservisi... 16:41