Kartal'da rota Worral

Kadro planlamasında büyük değişikliklere gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bailly ile yolları ayıran kurmaylar, Onana ve Rosier'i kiralık olarak Fransız ekiplerine gönderdi. Yönetim yapılacak takviyeler için çalışmalarını hızlandırırken gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi. Yönetimin şu ana kadar adı basında hiç çıkmamış flaş bir savunmacının peşinde olduğu öğrenildi. Teamtalk'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için harekete geçti. Siyah- beyazlıların 27 yaşındaki stoper için Premier Lig ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

SHEFFIELD DE TAKİPTE

İngiltere'de transferin bugün sonuçlanacağına dikkat çeken haberde Türkiye'de ise 9 Şubat'a kadar sürenin olduğu ve Worrall'ın rotasının yarın belli olacağı belirtildi. Bu sezon kadroya girmekte zorlanan 1.90'lık stoper ile Sheffield United'ın da ilgilendiği kaydedildi. Nottingham Forest'ın ise Worrall'a gelen teklifler sonrası transferde kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Nottinhgam'da takım kaptanlığı da yapan Joe Worrall için Beşiktaş'ın ilk etapta kiralama teklifinde bulunduğu ve satın alma opsiyonunun da konuşulduğu kaydedildi.