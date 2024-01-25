Haberler Beşiktaş Savunmadılar!

Savunmadılar!

Kara Kartal, Süper Lig’de oynadığı 22 maçta kalesinde 30 gol gördü. Siyah beyazlılar bu periyotta 15 farklı defans hattıyla maça çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Savunmadılar!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, 36 puanla zirvenin tam 18 puan gerisinde 4. basamakta kendine yer buldu. Sezon boyunca gol yollarında etkisiz kalan Kara Kartal, savunmada da bariz sıkıntılar yaşıyor. Rakip ağları 33 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde de 30 gole engel olamadı. Beşiktaş, sergilediği bu kötü performans ligde son 10 sezonda en fazla gol yediği ikinci dönemi yaşıyor.

2021-22'DE DE 30 GOL YEDİLER

Beşiktaş, benzer bir tabloyu 2021-22 sezonunda yaşamış ve 22 haftada 34 gol atıp, kalesinde 30 gol görmüştü. Kartal'ın bu süreçte en az gol yediği sezonlar ise yine şampiyonu olduğu 2015-16 ve 2016-17 sezonları. Kartal, 2015-16'da 51 kez gol sevinci yaşayıp, 20 gol yerken, 2016-17'de ise bu sayı 44'e 18 olarak dikkat çekti. Bu sezon 4 kez teknik direktör değiştiren Kartal, ligdeki 22 mücadelede tam 15 farklı defans hattıyla maçlara başladı.

9 MAÇTA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'deki 22 mücadelesinde 9 kez kalesini gole kapatabildi. Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk haftasındaki Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Sivasspor, 7. haftadaki Konyaspor, 8. haftadaki İstanbulspor, 10. haftadaki Gaziantep FK, 12. haftadaki Başakşehir, 16. haftadaki Çaykur Rizespor, 20. haftadaki Fatih Karagümrük ve son olarak da bu hafta Adana Demirspor karşısında gol yemeden 90 dakikayı tamamladı.

4 TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ

Sezon Şenol Güneş idaresinde başlayan, ardından yola Burak Yılmaz ile devam eden Beşiktaş, işler yolunda gitmeyince kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile anlaştı. Bu süreçte yönetim değişikliği de yaşayan Kartal'da Çalımbay dönemi de çok uzun sürmedi. 60 yaşındaki teknik adamın ardından ligde 3 mücadeleye Serdar Topraktepe yönetiminde çıkan siyah-beyazlılar, daha sonra takımı Fernando Santos'a emanet etti.

EN ÇOK ONUR OYNADI

Kolay gol yiyen bir takım haline dönüşen Beşiktaş'ta, geride kalan 22 karşılaşmada 15 farklı defans dörtlüsü sahaya çıktı. Zaman zaman oyun içerisinde de rotasyonların yaşandığı siyah-beyazlı ekipte bu rotasyonda 9 kez ile en fazla Onur Bulut forma giydi. Onur'u 8 defa Colley ve 7'şer kez de Necip Uysal ve Zaynutdinov takip etti.

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