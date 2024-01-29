Başar'da pazarlık sürüyor

Siyah-beyazlılar Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal'i gündemine almıştı. Hollanda basınında yer alan habere göre, 19 yaşındaki sol kanat için girişimler resmen başladı. Beşiktaş'ın, Başar için ilgi mektubu gönderdiği bildirildi.

De Graafschap 19 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermek için sezonu Hollanda'da tamamlamasını şart koşuyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar olumlu yönde ilerliyor. 800 bin euro değeri olan ve kontratı 2025'te bitecek Başar, bu sezon 24 maçta 7 gol ve 4 asistle dikkat çekti.