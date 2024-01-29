Haberler Beşiktaş Başar'da pazarlık sürüyor

Başar'da pazarlık sürüyor

Siyah-beyazlılar Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal'i gündemine almıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başar'da pazarlık sürüyor

Siyah-beyazlılar Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal'i gündemine almıştı. Hollanda basınında yer alan habere göre, 19 yaşındaki sol kanat için girişimler resmen başladı. Beşiktaş'ın, Başar için ilgi mektubu gönderdiği bildirildi.

De Graafschap 19 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermek için sezonu Hollanda'da tamamlamasını şart koşuyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar olumlu yönde ilerliyor. 800 bin euro değeri olan ve kontratı 2025'te bitecek Başar, bu sezon 24 maçta 7 gol ve 4 asistle dikkat çekti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor! İstanbul devine imzayı atacak…
Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! 2 katil zanlısı yakalandı, 47 kişi gözaltına alındı | Saldırıda DEAŞ şüphesi
Flaş Icardi kararı! İşte G.Antep FK maçı 11'i
Cimbom'a piyango vurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Penaltı iptali doğru mu? Toroğlu yorumladı
Uçar: VAR'da neler oluyor?
Canlı altın fiyatları son dakika (29 Ocak 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Ocak rakamları
💥Süper Loto çekildi! (28 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay turladı Altay turladı 01:14
Fatih Terim çıldırdı Fatih Terim çıldırdı 01:12
Pınar Karşıyaka Anadolu Efes'i yıktı! Pınar Karşıyaka Anadolu Efes'i yıktı! 01:06
Atletico evinde galip! Atletico evinde galip! 01:00
Atletico evinde galip! Atletico evinde galip! 00:59
PSG'ye evinde Brest şoku! PSG'ye evinde Brest şoku! 00:51
Daha Eski
Inter deplasmanda kazandı! Inter deplasmanda kazandı! 00:51
PSG'ye evinde Brest şoku! PSG'ye evinde Brest şoku! 00:48
Inter deplasmanda kazandı! Inter deplasmanda kazandı! 00:44
Piatek şov yaptı Başakşehir 90+2'de kazandı! Piatek şov yaptı Başakşehir 90+2'de kazandı! 00:29
Terim ligde ilk kez kaybetti! Terim ligde ilk kez kaybetti! 00:29
Füllkrug coştu! Dortmund kazandı Füllkrug coştu! Dortmund kazandı 00:29