Beşiktaş'ta 15'lik yıldız adayı! İmza için İstanbul'da
Son dakika spor haberi: Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar 15 yaşındaki yıldız adayını imza için İstanbul'a getirdi. İşte genç futbolcunun tesislerden yaptığı paylaşım...
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Astana teknik direktörü Samat Smakov'un oğlu olan genç oyuncu, Kazakistan U17 takımında forması giyiyor.
Smakov, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.
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