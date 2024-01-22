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Beşiktaş'ta 15'lik yıldız adayı! İmza için İstanbul'da

Son dakika spor haberi: Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar 15 yaşındaki yıldız adayını imza için İstanbul'a getirdi. İşte genç futbolcunun tesislerden yaptığı paylaşım...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 11:14
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Beşiktaş'ta 15'lik yıldız adayı! İmza için İstanbul'da

Siyah-beyazlılar, Kazak futbolcu Alamgir Smakov'la anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta 15'lik yıldız adayı! İmza için İstanbul'da

Ülkesinde Kairat-Akademia forması giyen 15 yaşındaki oyuncu, imza için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta 15'lik yıldız adayı! İmza için İstanbul'da

Beşiktaş'ın altyapısında forma giyecek Smakov, Fulya Tesisleri'nden de fotoğraf paylaştı.

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