Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'a kiraladı

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'a kiraladı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'a kiralandı. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 15:37
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Atakan Kesgin'i yeniden renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin transferi ile ilgili 2023-2024 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş Kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Kerem Atakan, Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 5 Kasım 2000'de Tokat'ta dünyaya gelen Kerem Atakan, futbola Turhal Gençlerbirliği Spor'da başladı. Ardından Bucaspor ve Göztepe'de forma giyen Kerem Atakan, 2020 yılında Sivasspor'a transfer oldu. 36 maçta forma giyen 23 yaşındaki sporcu 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu. Kerem Atakan sezonun ilk yarısında ise Fatih Karagümrük'te forma giydi. Merkez orta sahada oynayan Kerem Atakan, 44 kez çeşitli kategorilerde milli takım formasını da giydi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kerem Atakan Kesgin, EMS Yapı Sivasspor'a Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

SİVASSPOR DA TRANSFERİ DUYURDU

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