Murat Kurum: İstanbul'u spor şehri yapacağız!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, dün Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti. Başkan Hasan Arat ve yönetiminin karşıladığı Kurum, "Bizim yeni Sergen Yalçınlar, Metin Ali Feyyazlar yetiştirmemiz gerekiyor. Yeni sporcularımız yetiştirmek için belediye olarak her türlü sorumluluğu üstleneceğiz, İstanbul'u spor şehri yapacağız. Ve olimpiyat şehri olması adına da adımlarımızı atacağız. İstanbul'un olimpiyat şehri olabilmesi adına da bu tesisleşmeyi yapıyor olacağız. Beşiktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklı olanını severim" sözünü yerine getiren bir kulübümüzdür. Biz de aynı duygularla zeki, çevik, ahlaklı Türk gençliğini yetişmesi alanında da elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ziyaretin sonunda Murat Kurum'a siyah-beyazlıların 100. Yıl formasını hediye etti.