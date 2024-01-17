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Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önemli yıldızları listesine aldı. Hücuma dönük bir orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, flaş bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, transfer listelerindeki o yıldızı açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 22:02
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Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Rus basınına transfer çalışmaları hakkında konuştu.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Kara-Kartal, eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmak istiyor.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki isimler için girişimlerini sıklaştırdı.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

On numara bölgesine transfer hedefleyen kurmaylar, gözünü Rusya'ya çevirdi.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

Beşiktaş'ta Samet Aybaba da transfer çalışmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

MIRANCHUK LİSTEDE!
Aybaba, Lokomotiv Moskova forması giyen Anton Miranchuk'un transfer listelerinde yer alan isimlerden biri olduğunu söyledi.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

Samet Aybaba, "Anton Miranchuk Beşiktaş'a transfer oluyor mu?" şeklinde gelen soruya, "Hayır bu doğru değil ancak listemizde yer alıyor" diye cevap verdi.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

28 yaşındaki Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova'da 24 maça çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

On numarada ve kanatlarda forma giyen Miranchuk'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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