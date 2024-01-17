Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...

MIRANCHUK LİSTEDE! Aybaba, Lokomotiv Moskova forması giyen Anton Miranchuk'un transfer listelerinde yer alan isimlerden biri olduğunu söyledi.

Samet Aybaba, "Anton Miranchuk Beşiktaş'a transfer oluyor mu?" şeklinde gelen soruya, "Hayır bu doğru değil ancak listemizde yer alıyor" diye cevap verdi.