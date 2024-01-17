Beşiktaş'tan resmi açıklama! Transfer...
Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önemli yıldızları listesine aldı. Hücuma dönük bir orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, flaş bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, transfer listelerindeki o yıldızı açıkladı. İşte detaylar...
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Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki isimler için girişimlerini sıklaştırdı.
On numara bölgesine transfer hedefleyen kurmaylar, gözünü Rusya'ya çevirdi.
Beşiktaş'ta Samet Aybaba da transfer çalışmaları konusunda bilgilendirme yaptı.
MIRANCHUK LİSTEDE!
Aybaba, Lokomotiv Moskova forması giyen Anton Miranchuk'un transfer listelerinde yer alan isimlerden biri olduğunu söyledi.
Samet Aybaba, "Anton Miranchuk Beşiktaş'a transfer oluyor mu?" şeklinde gelen soruya, "Hayır bu doğru değil ancak listemizde yer alıyor" diye cevap verdi.
28 yaşındaki Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova'da 24 maça çıkarken 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
On numarada ve kanatlarda forma giyen Miranchuk'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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