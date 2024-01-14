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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İki transfer şart

Yönetici Feyyaz Uçar, “Hocamız stoper ve ön liberoya takviye istedi. Aboubakar’ın durumuna göre santrfor da alınabilir” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İki transfer şart

Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar, ara transfer döneminde en az iki takviye yapacaklarını ifade etti. Uçar, "Hocamız Santos stoper ve ön liberoya oyuncu istiyor. Hocayla mutabakata varıp transfer yapacağız. Elimizde Aboubakar ile birlikte üç santrfor var. Sakatlık durumuna baktıktan sonra yol haritası çizilecek. Ghezzal'ın da sözleşmesindeki opsiyonu kaldırmak hem onu hem bizi rahatlatacaktır. Ghezzal'ın eski formuna kavuşmasını istiyoruz. Hocamızın takımla ilgili ilk tespiti lider oyuncu eksikliğiydi. Öncelikle bu konuda çalışacağız. Yabancı transferi için bazı oyuncularla vedalaşmamız lazım" diye konuştu.

ÖZ GÜVEN AŞILANDI

Feyyaz Uçar, Portekizli teknik adamın takıma özgüven aşıladığını belirterek, "Ümraniye'deki güzel havayı hissediyoruz. Disiplin, saygı ve sevgi pekişmeye başladı. Öncelikli hedefimiz kupayı kazanmak. Ligi üçüncü sırada tamamlamak şu an için iyi olur" dedi.

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