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Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu! Biri 10 numara diğeri ön libero

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Rus 10 numara Anton Miranchuk ile Portekizli ön libero William Carvalho’nun peşine düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu! Biri 10 numara diğeri ön libero

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yönetim, teknik direktör Santos'un talebi üzerine öncelikle orta sahasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında 28 yaşındaki 10 numara Anton Miranchuk olduğu öğrenildi. Lokomotiv Moskova ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Rus yıldızla temasa geçen yönetim, futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı. Maaşı 2.4 milyon euro'dan 1.2 milyon euro'ya düşürülmek istendiği için kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki isim, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Amir'in geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatması nedeniyle ön libero arayışlarına hız veren siyah-beyazlılar bu bölge için de La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen William Carvalho'nun üzerine yoğunlaştı. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki Portekizli'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan yönetim, tecrübeli ismin kiralanması konusunda yeşil-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardı. Siyah-Beyazlılar, Carvalho'yu sezon sonuna kadar bedelsiz kiralayıp sözleşmede satın alma opsiyonu talep ederken, İspanyol ekibi ise kiralama bedeli istiyor.

24 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Anton Miranchuk, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 24 resmi maçta görev yaparken 4 gol atıp 5 de asist üretti ve 9 gole direkt katkı sağladı.

439 RESMi MAÇA ÇIKTI

Potekizli ön libero Carvalho, aynı zamanda merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor. Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 439 resmi maçta görev yapan tecrübeli oyuncu bu periyotta 24 gol atarken, 31 de asist yapmayı başardı

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