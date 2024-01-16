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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fernando Santos'un gelişiyle birlikte çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Takıma kazandıracağı isimlerle sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemeyi amaçlayan siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:08
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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen ve zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası takımı Fernando Santos'a emanet eden siyah-beyazlılar, transferde gaza bastı.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Yönetim, kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımın sezonu en iyi yerde bitirmesini amaçlıyor.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Josip Brekalo...

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Hırvat 24Sata gazetesinin haberine göre Brekalo, Beşiktaş yolunda.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Dinamo'nun 150 bin Euro'luk aylık maaşını ödeyememesi nedeniyle Fiorentinalı futbolcunun kiralanması konusunda anlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Beşiktaş, 25 yaşındaki kanat Brekalo'yu sezon sonuna kadar kiralamak için uğraşıyor.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Josip Brekalo bu sezon Fiorentina formasıyla 17 maça çıktı.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular

Hırvat futbolcu, 1 gol kaydetti.

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