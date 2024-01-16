Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fernando Santos'un gelişiyle birlikte çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Takıma kazandıracağı isimlerle sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemeyi amaçlayan siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Josip Brekalo...
Hırvat 24Sata gazetesinin haberine göre Brekalo, Beşiktaş yolunda.
Dinamo'nun 150 bin Euro'luk aylık maaşını ödeyememesi nedeniyle Fiorentinalı futbolcunun kiralanması konusunda anlaşma sağlanamadı.
Beşiktaş, 25 yaşındaki kanat Brekalo'yu sezon sonuna kadar kiralamak için uğraşıyor.
Josip Brekalo bu sezon Fiorentina formasıyla 17 maça çıktı.
Hırvat futbolcu, 1 gol kaydetti.
Brekalo'nun Fiorentina ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.
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