Tokatlı (!) karşılama

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos göreve hızlı bir giriş yaptı. Portekizli çalıştırıcının özel olarak ilgilendiği isimlerden biri de vatandaşı Gedson Fernandes oldu. Siyah - beyazlı futbolcularla tek tek tanışan Santos'un, Gedson'la karşılaştığında yaşadığı diolog gündem oldu. Soyunma odasında oyuncularla tokalaşan Portekizli teknik adam, vatandaşı Gedson'u görünce ilginç bir harekete imza attı. Santos şakayla karışık Gedson Fernandes'e tokat atarken, yıldız futbolcunun güldüğü anlar gözlerden kaçmadı. Santos, ofansif açıdan daha etkili olması gerektiğini söylediği Gedson'a kendi sisteminde daha fazla sorumluluk düşeceğini ifade etti.

SİZE YARDIMA GELDİM

Beşiktaş'ın Portekizli hocası, takıma hitaben yaptığı ilk konuşmada ifadeleri kullandı: "Bizler sizlere yardım için buradayız. Sizlerin de bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Öncelikle inanmamız gereken şey, çok iyi bir takım kuracağımız olmalı. Rize galibiyeti bizim için iyi bir sinyal, iyi bir gösterge oldu. Bu şekilde bir mantaliteyi takip etmemiz gerekiyor."