Pilot Rashica

Siyah beyazlı takımda galibiyetin kilidini açan oyuncu Milot Rashica'ydı. 27 yaşındaki Kosavalı kanat oyuncusu, daha 4. dakikada sağdan sürdüğü topu ceza sahası dışından muhteşem bir şutla ağlara gönderdi. Milot Rashica 8 maç sonra golle tanışırken bu sezonki 3. sayısını kaydetti. Tecrübeli futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada "Zorlu bir deplasmanda kazandık. Bu çok önemli. İyi mücadele ettik. Arkadaşlarımı kutluyorum. Artık yeni bir teknik direktörümüz var. Umarım bu bizim için güzel bir başlangıç olur" dedi. Rashica, galibiyeti taraftara hediye ettiklerini de ekledi.

TRİBÜNLER DOLDU

Rize'de futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Hem Rizesporlu hem Beşiktaşlı taraftarlar soğuk havaya ve yağışa rağmen tribünlerin büyük kısmını doldurdu. Takımlarına tam destek verdiler.