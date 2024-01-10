Haberler Beşiktaş Pilot Rashica

Pilot Rashica

Kosovalı yıldız, Kartal’ı uçurdu. Ceza sahası dışından enfes bir gol atan Milot Rashica, açılışı yapan isimdi. Bu sezonki 3. golünü atan 27 yaşındaki yıldız, performansıyla alkışlandı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pilot Rashica

Siyah beyazlı takımda galibiyetin kilidini açan oyuncu Milot Rashica'ydı. 27 yaşındaki Kosavalı kanat oyuncusu, daha 4. dakikada sağdan sürdüğü topu ceza sahası dışından muhteşem bir şutla ağlara gönderdi. Milot Rashica 8 maç sonra golle tanışırken bu sezonki 3. sayısını kaydetti. Tecrübeli futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada "Zorlu bir deplasmanda kazandık. Bu çok önemli. İyi mücadele ettik. Arkadaşlarımı kutluyorum. Artık yeni bir teknik direktörümüz var. Umarım bu bizim için güzel bir başlangıç olur" dedi. Rashica, galibiyeti taraftara hediye ettiklerini de ekledi.

TRİBÜNLER DOLDU

Rize'de futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Hem Rizesporlu hem Beşiktaşlı taraftarlar soğuk havaya ve yağışa rağmen tribünlerin büyük kısmını doldurdu. Takımlarına tam destek verdiler.

DİĞER
Son dakika haberi: Rizespor golü attı VAR iptal etti! Beşiktaş maçında saha karıştı...
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Villadaki kaçak raporlanacak
F.Bahçe'den flaş hamle! G.Saray'ın eski gözdesi...
İtalyan devi Abdülkerim'in peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı!
Semih yıldızlaştı! Beşiktaş farklı kazandı
REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2024? | Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur, nasıl niyet edilir?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? DİYANET
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı! Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı! 01:42
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:31
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:30
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:17
Daha Eski
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:04
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:56
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:55
Antalyaspor'da Bahadır şov! Antalyaspor'da Bahadır şov! 00:46
Başakşehir'den gol resitali Başakşehir'den gol resitali 00:45
Alanya'da su topu Alanya'da su topu 00:43