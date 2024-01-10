Kartal'ın keskin kılıcı

Beşiktaş, Rize'de net bir skorla 3 puanı alırken gecenin yıldızı genç ismi Semih Kılıçsoy oldu. 18 yaşındaki forvet, 2 golle galibiyette büyük rol oynadı. 45'te Kartal'ın ikinci kendisinin ilk golünü atan Semih, ikinci devrenin hemen başında nefis bir şutla yine ağları havalandırdı. Siyah beyazlı futbolcu formu gibi istatistiğini de yükseltti. Genç yıldız adayı, forma giydiği son 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi. 2-1 kazanılan Hatay sınavı sonrası 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçını da tek golü kaydetmişti.

2. GOL ALT YAPI PATENTLI

Semih, Cenk'in golünde de pası vedi. Böylece bu sezon forma giydiği toplam 12 karşılaşmada 5 gole ulaştı; ilk kez de asist yaptı. Öte yandan Beşiktaş'ın 2. golünde alt yapıdan gelen isimler başroldeydi. Semih Kılıçsoy nefis bir şutla topu ağlara gönderirken gol pasını veren isim, bir başka alt yapı patentli oyuncu Demir Ege Tıknaz'dı... 19 yaşındaki futbolcu da bu sezonki ilk asistini yapmış oldu.

Rizespor'un Beşiktaş karşısında 7 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Karadeniz ekibi ayrıca kendi evinde 4 maç sonra kaybetti.

Ligdeki performansıyla zikzak çizen Beşiktaş, son 5 haftada 2. galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar ayrıca bu sezon deplasmanda 5. kez kazandı.

SANTOS TRİBÜNDE

Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos, dün imza sonrası uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi. Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi. Santos'un sık sık not tutması gözden kaçmadı.

İDOLÜM AGÜERO

Maçın adamı Semih Kılıçsoy maç sonrası kendine güvenini gösterip daha da gelişmek zorunda olduğunun altını çizdi. Genç yıldız adayı "Oynadıkça form tutuyorum.Daha iyi olmak zorundayım. Buraya kazanmaya gelmiştik. Çok mutluyum" dedi. Semih, 'İdolün kim' sorusuna da "Agüero" cevabını verdi.

4 değişiklik yaptı

Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Topraktepe, Necip Uysal'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Muleka'nın yerine Cenk Tosun, Salih Uçan'ın yerine Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş'a görev verdi.

TOSUN PAŞA ATTI

Siyah beyazlı takımın kaptanı Cenk Tosun kapanışı yaptı. Tecrübeli krampon 79. dakikada Semih'in pasında golünü attı. Cenk 6 maç sonra gol atma başarısı gösterirken bu sezon 4. kez ağları sarstı. Golden bir dakika sonra oyundan çıkan siyah beyazlı forvet yerini Muleka'ya bıraktı.

3 PUANI HAK ETTİK

Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, çok iyi mücadele ettiklerini belirterek oyuncuları kutladı. "Galibiyeti hak ettik" diyen siyah beyazlı hoca "Zor bir deplasmandan bu sonuçla dönmek öz güven yükseltmek için çok önemliydi. Taraftarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.

'KÖTÜ SÜRPRİZ OLDU'

Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, kendi sahalarında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Mücadeleye iyi hazırlandık ancak erken yediğimiz gol planlarımızı bozdu. Açıkçası bizim için kötü bir sürpriz oldu" dedi. Palut bu sonuca takılmadan Adana Demir maçına hazırlanmaya başlayacaklarını kaydetti.