BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Quaresma'dan Fernando Santos sözleri! "Çalıştığım hocalar içinde..."
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlıların efsane yıldız Ricardo Quaresma'nın Santos hakkındaki sözleri ise yeniden gündeme geldi. İşte Portekizli yıldızın Santos için o sözleri... BJK SPOR HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İŞTE QUARESMA'NIN SÖZLERİ:
FERNANDO SANTOS: SEYİRCİYİ ANLAMAK ÇOK ÖNEMLİ
Takımda aile ortamını yaratmak çok önemli.
Çalıştırdığın takımın seyircisini anlamak da öyle.
Bir teknik adamın, her şeyden önce, oyuncularına ne yapmak istediğini ve bunu neden gerekli gördüğünü anlatması gerek.
DİĞER