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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Quaresma'dan Fernando Santos sözleri! "Çalıştığım hocalar içinde..."

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlıların efsane yıldız Ricardo Quaresma'nın Santos hakkındaki sözleri ise yeniden gündeme geldi. İşte Portekizli yıldızın Santos için o sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 09:04
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Quaresma'dan Fernando Santos sözleri! "Çalıştığım hocalar içinde..."

Beşiktaş'ın efsane yıldızı Ricardo Quaresma'nın Fernando Santos hakkında söylediği sözler yine gündem oldu.

Hürriyet'in derlediği habere göre dikkat çeken gelişmeler öne çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Quaresma'dan Fernando Santos sözleri! "Çalıştığım hocalar içinde..."

İŞTE QUARESMA'NIN SÖZLERİ:

Az konuşan ama futbolcularına istek ve hırs depolamayı, futbolcu psikolojisini çok iyi bilen bir hoca.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Quaresma'dan Fernando Santos sözleri! "Çalıştığım hocalar içinde..."

Futbolcuları maça hazırlamakta, bu kadar zeki başka bir teknik direktör ile çalışmadım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Quaresma'dan Fernando Santos sözleri! "Çalıştığım hocalar içinde..."

FERNANDO SANTOS: SEYİRCİYİ ANLAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Takımda aile ortamını yaratmak çok önemli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Quaresma'dan Fernando Santos sözleri! "Çalıştığım hocalar içinde..."

Çalıştırdığın takımın seyircisini anlamak da öyle.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Quaresma'dan Fernando Santos sözleri! "Çalıştığım hocalar içinde..."

Bir teknik adamın, her şeyden önce, oyuncularına ne yapmak istediğini ve bunu neden gerekli gördüğünü anlatması gerek.

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