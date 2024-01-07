Strateji değişecek

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Arat'ın açıklamalarından satır başları:

Oyuncuların kariyerlerini sonlandırabilecekleri bir yer olmamıza izin vermeyeceğiz. Bu strateji artık sona erecek. Bizi kısa sürede yeniden savaşçı bir takım haline getirebilecek genç oyunculara odaklanacağız.

Asıl zorluk, altyapı oyuncularımızı başka kulüplere kaptırmış olmamız. Bu gerçekten büyük bir hataydı. Sonra da panikle transferler yapıldı. İyi planlama yapmadılar. Olağanüstü kongreyi bu nedenle istemiştim.

Akademimiz her yıl üç ila dört oyuncu yetiştiriyor. Hollanda, İsviçre, Belçika ve Avusturya'daki iyi Türk oyunculara da odaklanıyoruz. Bütçemizin daha büyük bir kısmını onlara yatırım yapmaya ve genç yetenekleri keşfetmeye ayıracağız.

Chamberlain iyi oyuncu. İnsanlar onu seviyor. Önemli olan denge bulmak. Hibrit modele ihtiyacımız var. 1-2 tane çok ünlü oyuncu alabiliriz. Bunu yapabiliriz ama çok fazla değil. Çok fazla para yatırmamalıyız, dengeyi doğru kurmalıyız.

Hedef Avrupa'da en çok tanınan kulüp olmak. Bunlar zor zamanlar ama ben bu yüzden buradayım. Bu zaman alacaktır. Bir günde değiştiremezsiniz. Sıkı çalışmaya başladık. Gereksiz transfer harcamalarına son vermenin zamanı geldi.