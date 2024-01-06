Ömer Üründül Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşmayı değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)
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Beşiktaş ilk devreye oranla daha etkili ve hareketli başladı. Oyunu bir ölçüde de kontrol altına aldı. Ama teknik sorumlu Serdar Topraktepe çok yanlış bir değişikliğe imza attı. Hazır olmayan Cenk'i oyuna aldığı gibi bir de orta sahadan oyuncu çıkarıp, yine hazır olmayan Ghezzal'a görev verdi.
Üstelik bu değişikliklerle orta sahayı dağıtıp, 4 forvete döndü. Bu şekilde Kasımpaşa istediği ortamı yakaladı. Üst üste iki gol bularak çok önemli bir üç puanın sahibi oldu. Hat-trick yapan Da Costa sahanın yıldızıydı.
Beşiktaş'ın ne kadar kötü durumda olduğuna dün geceden önemli bir örnek vereceğim. Kasımpaşa'da defansın temel direği Omeruo, Afrika Kupası'na gittiği için yok. Partneri Sadık da yok.
İki tane birbiriyle hiç oynamamış, biri ilk kez forma şansı bulan iki stoper sahadaydı. Buna rağmen Beşiktaş, gol dışında net pozisyon bulamadı.
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