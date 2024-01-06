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Ömer Üründül Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşmayı değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 07:54
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Ömer Üründül Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - İKİ 17'LİK STOPERE RAĞMEN!

Beşiktaş gerçekten çok zor günler yaşıyor. Dün de kendi evinde bir yenilgi daha aldı. İlk devreye baktığımızda oyunu kontrol altına alamadı, hücumda hiçbir etkinlik yoktu.

Ömer Üründül Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı

Sezon başında fizik açıdan en güçlü olan taraf; orta sahada Hadziahmetovic, Salih ve Gedson üçlüsüydü. Dün gece baktık ki üçü de büyük düşüş içinde. Eski Gedson'dan eser yoktu. Bu tabloda orta saha presi yetersiz kalıyor, ileri uç oyuncularıyla bağlantı kurulamıyordu.

Ömer Üründül Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı

Kaleci Mert iki güzel kurtarış yaptı. Ardından Da Costa'nın mükemmel golüne yapacağı bir şey yoktu. Devre sonunda genç Semih, dünyadaki usta santrforlar kalitesinde çok zor bir gole imza attı ve Beşiktaş'ı ikinci yarıya umutlu taşıdı.

Ömer Üründül Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı

Beşiktaş ilk devreye oranla daha etkili ve hareketli başladı. Oyunu bir ölçüde de kontrol altına aldı. Ama teknik sorumlu Serdar Topraktepe çok yanlış bir değişikliğe imza attı. Hazır olmayan Cenk'i oyuna aldığı gibi bir de orta sahadan oyuncu çıkarıp, yine hazır olmayan Ghezzal'a görev verdi.

Ömer Üründül Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı

Üstelik bu değişikliklerle orta sahayı dağıtıp, 4 forvete döndü. Bu şekilde Kasımpaşa istediği ortamı yakaladı. Üst üste iki gol bularak çok önemli bir üç puanın sahibi oldu. Hat-trick yapan Da Costa sahanın yıldızıydı.

Ömer Üründül Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı

Beşiktaş'ın ne kadar kötü durumda olduğuna dün geceden önemli bir örnek vereceğim. Kasımpaşa'da defansın temel direği Omeruo, Afrika Kupası'na gittiği için yok. Partneri Sadık da yok.

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