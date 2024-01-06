Ömer Üründül Beşiktaş - Kasımpaşa maçını yorumladı

Beşiktaş ilk devreye oranla daha etkili ve hareketli başladı. Oyunu bir ölçüde de kontrol altına aldı. Ama teknik sorumlu Serdar Topraktepe çok yanlış bir değişikliğe imza attı. Hazır olmayan Cenk'i oyuna aldığı gibi bir de orta sahadan oyuncu çıkarıp, yine hazır olmayan Ghezzal'a görev verdi.