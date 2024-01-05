Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"
Son dakika Beşiktai transfer haberleri: 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmaların hızlandıran Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getirmeye hazırlanan Beşiktaş, transfer listesindeki isimlerle de temaslarını sürdürüyor.
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Steven Berghuis oldu.
Beşiktaş'ın Ajax forması giyen Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
32 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer söylentilerine ilişkin bir açıklama yaptı.
"BEŞİKTAŞ'IN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"
ESPN Hollanda'ya konuşan Berghuis, "Beşiktaş'ın zaman zaman beni transfer etme isteğinde olduğunu biliyorum ancak son haberlerle alakalı bir bilgim yok.
Her transferde üç taraf vardır; Ajax, beni isteyen kulüp ve ben. Eğer bir kulübe transfer olacaksam bunun kışın değil yazın olmasını isterim Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz ama şu an bunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Steven Berghuis, bu sezon Ajax formasıyla 19 maça çıktı.
Tecrübeli kanat oyuncusu, 2 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Berghuis'in Ajax ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
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