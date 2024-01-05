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Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Son dakika Beşiktai transfer haberleri: 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmaların hızlandıran Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 17:55
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MERT KILIÇ
Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Bu sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Siyah-beyazlılarda yeni yönetim, 11 Ocak'a başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Kara Kartal, ocak ayında takımı kazandıracağı isimlerle sezonu en iyi yerde noktalamayı hedefliyor.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getirmeye hazırlanan Beşiktaş, transfer listesindeki isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Steven Berghuis oldu.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Beşiktaş'ın Ajax forması giyen Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

32 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer söylentilerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

"BEŞİKTAŞ'IN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

ESPN Hollanda'ya konuşan Berghuis, "Beşiktaş'ın zaman zaman beni transfer etme isteğinde olduğunu biliyorum ancak son haberlerle alakalı bir bilgim yok.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Her transferde üç taraf vardır; Ajax, beni isteyen kulüp ve ben. Eğer bir kulübe transfer olacaksam bunun kışın değil yazın olmasını isterim Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz ama şu an bunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Steven Berghuis, bu sezon Ajax formasıyla 19 maça çıktı.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Tecrübeli kanat oyuncusu, 2 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Yıldız isimden transfer itirafı! "Beşiktaş beni istiyor"

Berghuis'in Ajax ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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