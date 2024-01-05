Beşiktaş - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Zaynutdinov, Necip, Emrecan, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Muleka.

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.