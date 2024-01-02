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Luce’lere veto

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'la anlaşması, Beşiktaş'ın B planı için gözünü Lucescu ve Solskjaer'e çevirmesine neden oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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Luce’lere veto

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'la anlaşması, Beşiktaş'ın B planı için gözünü Lucescu ve Solskjaer'e çevirmesine neden oldu. Lucescu ile bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, Rumen teknik adamın oğlu Razvan'ı da içeren bir planlama talep etmesi üzerine görüşmelerde frene bastı. Lucescu'nun kendisinin sportif direktör, oğlu Razvan'ın teknik direktör olarak görev alacağı bir yapılanma önerdiği Beşiktaş yönetiminin, bu öneriye sıcak bakmadığı öğrenildi.

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