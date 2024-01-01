Osman Bukhari pahalı geldi

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba geçtiğimiz günlerde Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan karşılaşmayı Sırbistan'da takip etmişti. Burada stoper izlediğini belirten Aybaba, gözüne sağ kanat oyuncusu Osman Bukari'yi de kestirdi. Ancak 25 yaşındaki Ganalı futbolcu için kulübünün 7 milyon euro bonservis telaffuz etmesi, girişim yapılmadan oyuncunun gündemden çıkarılmasına neden oldu. Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 22 resmi maça çıkan Osman Bukari bu karşılaşmalarda 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.