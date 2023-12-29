Doğal adayımız

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Çalışmalar sürüyor. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Biri Rıza Çalımbay, biri Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. Doğal aday, içimizden biri. Sergen ile konuşmadığımız için anlaşamadık. Konuşursak anlaşırız" dedi.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Aybaba şöyle devam etti: "Başkanımız Hasan Arat 2-3 teknik direktör ile görüştü ve 1.5 yıllık bir anlaşma planlıyor. Biz her şey doğru olsun diye mücadele ediyoruz. Her şeyin iyisini yapacağız. Transferin de iyisini yapacağız. Yeni sezonda Beşiktaş, birtakım şeyleri halletti, büyük takım ünvanının üzerine katarak geliyor diye konuşacağız. Akıllı, mantıklı, doğru planlayarak bu işleri çözeceğiz."

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Teknik direktör seçiminde yetkili olduğunu belirten Samet Aybaba, "Ben başkamıza bilgileri veriyorum. O görüşmeleri yapıyor. Paramız var. Futbolu farklı yöneten kulüplerimiz var. Onlar nasıl yapılıyorsa biz de yaparız. Bu ülkede her şey yapılıyor" diye konuştu.