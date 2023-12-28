İstikrarsız Kartal

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve kadro dışı kararı nedeniyle istikrar sağlanamadı. Sezonun geride kalan bölümünde Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe yönetiminde maçlara çıkan siyah-beyazlı ekip, istediği performansı sergileyemedi. Ligde ilk 17 haftalık periyotta toplam 26 futbolcunun forma giydiği Beşiktaş'ta teknik adamlar, çok sayıda oyuncunun sakatlanması ve Aboubakar, Bailly, Onana, Ghezzal ve Rosier'nin kadro dışı bırakılması sebebiyle ideal 11'i oluşturamadı. Siyah-beyazlıların ilk yarıdaki en istikrarlı futbolcusu forma giydiği 15 maçın 14'üne ilk 11'de başlayan ve toplam 1146 dakika sahada kalan Hadziahmetovic oldu. Bosna Hersekli futbolcuyu 1105 dakikayla Salih Uçan, 1080 dakikayla Colley, 1058 dakikayla Onur Bulut ve 1050 dakika ile Mert Günok takip etti.

EN HIRÇINI MERT

Beşiktaş, Süper ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 38 sarı kart gördü. Siyah-beyazlı ekipte 1 kırmızı ve 3 sarı kart gören milli file bekçisi Mert Günok ile 1 kırmızı ve 2 sarı kartla cezalandırılan Amir Hadziahmetovic, en hırçın oyuncular olarak ön plana çıktı. "Kara Kartal"da bu 2 ismin yanı sıra 15 futbolcu da sarı kart gördü. Bu oyuncular arasında Ante Rebic, en fazla sarı kartla cezalandırılan (5) isim oldu.

EN GOLCÜSÜ COLLEY

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın en skorer ismi savunmacı Omar Colley oldu. Kartal'da, oynadığı 17 maçta rakip fileleri 25 kez havalandırırken, bu golleri 10 farklı oyuncu kaydetti. Forma giydiği 12 maçın tamamında sahada kalan Colley, stoperde görev yapmasına rağmen attığı 5 golle takımının en skorer ismi oldu.

BİR GOL DE RAKİPTEN

Siyah-beyazlı takımda Aboubakar ile Chamberlain 4'er, Cenk ise 3 kez ağları sarstı. Rashica ile Muleka 2'şer gol kaydederken, Salih, Gedson, Ghezzal ve Semih Kılıçsoy ise birer gol buldu. Beşiktaş'ın bir golünü ise Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Uğurcan Yazğılı kendi kalesine attı.