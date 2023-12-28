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Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde yer alan Oliver Glasner, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 16:00
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Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Beşiktaş'ta gündem teknik direktör.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Başkan Hasan Arat teknik direktörlük koltuğunu tecrübeli bir isme emanet ekmek istiyor.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

A Spor'a konuşan Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Haklı olarak birçok alternatifi konuşuyor medya.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Sergen Yalçın, Bruno Genesio, Quique Setien, Ole Gunnar Solskjaer, Andre Breitenreiter ve Hansi Flick gibi birçok isim siyah-beyazlılar ile anılıyordu.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Ancak iddialara göre Beşiktaş'ın 1 numaralı adayı Oliver Glasner olarak biliniyordu.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Avusturyalı çalıştırıcı son olarak Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Alman devi ile 97 maça çıkan 49 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrıldı.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan deneyimli çalıştırıcı geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

aspor.com.tr'den Ali Genç'in aktardığı habere göre Servus TV'ye konuşan Glasner, "Bu iddiaların çıkmasına izin veriyorum.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!

Sonunda sorumlularla oturup proje hakkında konuştuğumuzda karar vereceğim.

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