Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Oliver Glasner konuştu!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde yer alan Oliver Glasner, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (BJK spor haberleri)
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A Spor'a konuşan Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım.
Haklı olarak birçok alternatifi konuşuyor medya.
Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır.
Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil.
Yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Sergen Yalçın, Bruno Genesio, Quique Setien, Ole Gunnar Solskjaer, Andre Breitenreiter ve Hansi Flick gibi birçok isim siyah-beyazlılar ile anılıyordu.
Ancak iddialara göre Beşiktaş'ın 1 numaralı adayı Oliver Glasner olarak biliniyordu.
Avusturyalı çalıştırıcı son olarak Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı.
Alman devi ile 97 maça çıkan 49 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrıldı.
Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan deneyimli çalıştırıcı geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
aspor.com.tr'den Ali Genç'in aktardığı habere göre Servus TV'ye konuşan Glasner, "Bu iddiaların çıkmasına izin veriyorum.
Sonunda sorumlularla oturup proje hakkında konuştuğumuzda karar vereceğim.
Suudi Arabistan'dan teklif aldım. Her gün önümde 3 yemeğim var, fazlası bana iyi gelmez.
Para, benim için en büyük motive kaynağı değil.
Benim için önemli olan, bir takımla ve oyuncularla beraber yapılanmaya girmek." ifadelerini kullandı.
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