Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni yönetim dördüncü teknik direktör için arayışlarına başladı. Diğer yandan Başkan Hasan Arat'ın talimatıyla transferde hareket geçen yönetim ocak ayında sürpriz bir isme siyah beyazlı formayı giydirmeye hazırlanıyor. İşte Kartal'ın ilk hamlesi... | BJK HABERLERİ
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Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan siyah beyazlılar Malang Sarr'ın peşine düştü.
İspanyol basını Sevilla ve Beşiktaş'ın genç stoper ile ilgilendiğini duyurdu.
Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino, Fransız futbolcuyu kadroda düşünmüyor.
Malang Sarr bu sezon Chelsea formasıyla resmi maça çıkmadı.
MALANG SARR KİMDİR?
Malang Sarr, 23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde doğdu.
Fransız stoper profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı.
2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Monaco'ya kiralanmıştı.
Oyuncunun Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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