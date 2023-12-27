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Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni yönetim dördüncü teknik direktör için arayışlarına başladı. Diğer yandan Başkan Hasan Arat'ın talimatıyla transferde hareket geçen yönetim ocak ayında sürpriz bir isme siyah beyazlı formayı giydirmeye hazırlanıyor. İşte Kartal'ın ilk hamlesi... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 16:28
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ENES CEVAHİRCİ
Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

Siyah beyazlılar üste üste alınan kötü sonuçların ardından ocak ayında kadroda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

Bruno Genesio ile görüşmelerini sürdüren yönetim bir yandan da transfer için düğmeye bastı.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan siyah beyazlılar Malang Sarr'ın peşine düştü.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

İspanyol basını Sevilla ve Beşiktaş'ın genç stoper ile ilgilendiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino, Fransız futbolcuyu kadroda düşünmüyor.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

Malang Sarr bu sezon Chelsea formasıyla resmi maça çıkmadı.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

MALANG SARR KİMDİR?

Malang Sarr, 23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde doğdu.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

Fransız stoper profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Monaco'ya kiralanmıştı.

Beşiktaş'tan ara transferde bomba transfer! İşte Hasan Arat'ın ilk hamlesi

Oyuncunun Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

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