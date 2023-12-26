TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni adresi merak konusu olan Kamerunlu golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Aboubakar'ın o takımla transfer görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 08:55 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 09:22
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Beşiktaş Yönetimi, kadro dışı kalan isimlere kendilerine takım bulmalarını ve ocak ayında kulüpten ayrılmalarını bildirmişti.
Bu gelişme sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar'a talip çıktı.
Kamerunlu yıldızın sürpriz bir takımla görüşme halinde olduğu ifade edildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Arabistan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
ESKİ BEŞİKTAŞLI YILDIZIN YANINA GİDİYOR!
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği haberde; Beşiktaş'ın 31 yaşındaki santrforu Aboubakar'ın, Damac FC ile transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi.
Damac FC'nin, Aboubakar'ı son maçlarda düzenli forma şansı bulamayan golcüsü Assan Ceesay'in yerine düşündüğü ifade edildi.
Öte yandan Damac FC'den bir yöneticinin Aboubakar ile görüşmelerde bulunduğu yazıldı.
Bunun yanı sıra sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Georges-Kevin N'Koudou da Damac FC'de forma giyiyor.
Aboubakar ocak ayında Damac FC'ye transfer olması durumunda N'Koudou ile yeniden buluşmuş olacak.
Transfere dair somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ta 22 maça çıktı.
Kamerunlu futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Aboubakar'ın, siyah beyazlılarla olan kontratı 2025 yılında sona erecek.
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