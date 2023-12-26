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TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni adresi merak konusu olan Kamerunlu golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Aboubakar'ın o takımla transfer görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 08:55 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 09:22
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TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Son dönemde kötü sonuçlar alan ve çalkantılı bir süreç geçiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Siyah beyazlılar geçtiğimiz haftalarda şok bir karar alarak 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Bu futbolcular arasında ise Jean Onana, Rachid Ghezzal, Eric Bailly, Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier yer alıyordu.

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TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Beşiktaş Yönetimi, kadro dışı kalan isimlere kendilerine takım bulmalarını ve ocak ayında kulüpten ayrılmalarını bildirmişti.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Bu gelişme sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar'a talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Kamerunlu yıldızın sürpriz bir takımla görüşme halinde olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Arabistan basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

ESKİ BEŞİKTAŞLI YILDIZIN YANINA GİDİYOR!

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği haberde; Beşiktaş'ın 31 yaşındaki santrforu Aboubakar'ın, Damac FC ile transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Damac FC'nin, Aboubakar'ı son maçlarda düzenli forma şansı bulamayan golcüsü Assan Ceesay'in yerine düşündüğü ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Öte yandan Damac FC'den bir yöneticinin Aboubakar ile görüşmelerde bulunduğu yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Bunun yanı sıra sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Georges-Kevin N'Koudou da Damac FC'de forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Aboubakar ocak ayında Damac FC'ye transfer olması durumunda N'Koudou ile yeniden buluşmuş olacak.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Transfere dair somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ta 22 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Kamerunlu futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar bombası! İşte yeni takımı

Ayrıca 3 de asist yaptı.

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