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Yalnız bıraktılar!

Rıza Çalımbay, “Ben Beşiktaşlı gibi durdum, bazıları durmadı. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa olmaz. Yalnız bırakıldığımı düşünüyorum” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Yalnız bıraktılar!

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta görev aldığı sürede yalnız bırakıldığını söyledi. Çalımbay şu ifadeleri kullandı: "Feyyaz hoca ve Samet ağabey ile birlikte üçlü resim çektirdik. Bundan güzel bir şey olur mu? Bu üçlü resim çektiriyorsa beraber gitmen gerekiyor yani. Beşiktaş'ın bir duruşu vardır... Ben öyle durdum. Ama bazıları durmadı. Pişman değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa gitmem." ÇALIMBAY şöyle devam etti "Karşılaşmanın ardından Samet Ağabey ve Feyyaz tesise geleceklerini söylediler. Ama gelmediler. Üç yönetici geldi. 'Gece 01.00'de bir şey yapmam, sabah basın toplantısına bırakırım' dedim. Onlar direttiler, kabul etmedim. Hemen yazmışlar 'Ayrıldık' diye. Sayın Başkan Arat'la hiç görüşmedim. Kendisi 'Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek' diyor. Beşiktaşlıyız işte. Siz hiç 4-5 maçta giden hoca gördünüz mü?"

ARKAMDA DURMADILAR

Ben onlara nasıl saygı duyuyorsam, Hasan Arat'a nasıl saygı duyuysam o da bana saygı duyacak. Herkes işini bilecek. Maddi açıdan da hiçbir şey istemedim. Onlara şunu tavsiye edeyim; eğer bir antrenör alıyorsanız arkasında durun. Eğer arkasında durmazsanız o tek başına kalır. Ama arkasında durursanız farklı olur.

BANA KADO DIŞI İSİMLERİ SORMADILAR

Samet ağabey beni aradı, 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. Biz diyor, ben yokum yani. Kim dedim, saydı. 'Hayırlı olsun' dedim. Yöneticilere de, 'Böyle yaparken benim niye fikrimi almadınız' dedim. Onlar da Samet hocayı söylediler...

GEDSON FERNANDES KORKTU!..

Maçtan önce doktor, 'Gedson oynayabilir' dedi. Ben Gedson'a 'Hazır mısın' dedim; 'Daha önce 3 kere bu haldeyken oynadım, tekrar sakatlandım' dedi. Sonra Samet ağabeye söyledim. O da konuştu. Aynısını ona da söyledi. Oynayabilirdi ama korktu!

MERT'TEN ÖZÜR DİLERİM

Maça çok sinirlenmiştim. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi Mert Günok ama yediğimiz goller bize yakışmadı. Orada Mert'in adı geçti. Yanlış bir şey söyledim. Çok sinirlenmiştim. Kötü niyetli değildim. Alınması, çok kariyerli ve kaliteli kaleci. Ondan özür diliyorum.

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