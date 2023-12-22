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Alanya fırtınası

Beşiktaş'ı geriden gelip yendi düşme hattından çıktı. Turuncu yeşilli takıma 3 puanı getiren golleri Yusuf Özdemir, Nicolas Janvier ve Carlos Eduardo kaydetti. İlk kez üst üste 2 maçını kazanan Alanya, Beşiktaş'ı deplasmanda ilk kez yendi; 18. sıradan 15'e yükseldi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Alanya fırtınası

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Corendon Alanyaspor, sürpriz bir sonuca imza attı. Antalya temsilcisi 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada siyah beyazlı takımı 3-1 mağlup etti. Turuncu yeşilli ekibe 3 puanı getiren golleri 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87'de Nicolas Janvier ve 3 dakika sonra Carlos Eduardo kaydetti. Son 2 golün asistini yapan Oğuz Aydın da galibiyetin önemli isimlerinden biri oldu. Bu zafer Alanyaspor için ayrı bir önem de taşıdı...

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Bu sezon ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Akdeniz temsilcisi ayrıca Beşiktaş'a karşı deplasmanda ilk defa kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan Alanyaspor söz konusu 2 maçlık galibiyet serisinde 2 maçı da dış sahada kazandı. Mücadele başladığında Süper Lig sıralamasında 18. basamakta olan Alanyaspor, böylece 15.liğe yükseldi ve düşme hattından çıktı. Turuncu yeşilli takım, gelecek hafta Samsunspor'u konuk edecek. Güney ekibi, bu zaferle büyük moral kazandı.

OYUN CESARETİ ÇOK İYİYDİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbolcularının oyun cesaretini övdü. Tekke, "3 puan kazandık ama oyun içindeki oynama cesareti benim için çok değerliydi. Oyuncularda aşırı öz güven ve potansiyelini kullanamama vardı. Birbirimizi tanıyoruz. Hala %100 seviyede değiliz, bu da bir süreç işi" dedi.

JANVİER SİFTAH YAPTI

Alanyaspor'un Portekiz ekibi Guimaraes'ten transferi Janvier, Beşiktaş karşısındaki etkili futbolunu bir de golle süsledi. 25 yaşındaki Fransız orta saha, 88. dakikada savunmanın hatasını affetmedi ve takımını 2-1 öne geçiren golü attı. 15. maçına çıkan genç maestro, bu sezon ilk kez gol siftahı yaptı.

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