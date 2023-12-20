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Beşiktaş'ta sürpriz hoca formülü! Miroslav Klose...

Beşiktaş'ta hoca arayışları sürüyor. Hansi Flick'i takımın başına getirmek isteyen siyah beyazlılar Alman çalıştırıcının sağlık problemleri nedeniyle yardımcısı Klose formülünü devreye sokacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'ta sürpriz hoca formülü! Miroslav Klose...

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini devre arasına kadar uzatan Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Alman Teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacağı öne sürüldü. Ancak Alman çalıştırıcının sağlık sorunları nedeniyle bu sezon görev yapamayacağı belirtiliyor. Beşiktaş'ın da bu noktada başka bir formül düşündüğü öğrenildi. Kara Kartal'ın Miroslav Klose'yi göreve getirmeyi planladığı ifade edildi.

EKİBE DAHİL EDİLECEK

Son olarak Avusturya 1. Lig takımlarından Altach'ı çalıştıran 45 yaşındaki Alman teknik adam ile kısa süre içerisinde görüşmelere başlanması bekleniyor. Takvim'de yer alan habere göre, Siyah-Beyazlı takımın Flick'le anlaşması halinde bile Klose'yi yardımcı antrenör olarak ekibe dahil etmeyi planladığı ifade ediliyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın da takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmek istediği gelen haberler arasında.

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