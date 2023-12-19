TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Stian Gregersen'e teklifi reddedilmiş

Beşiktaş 2022 yazında Saiss, Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Delle Alli ve Redmond gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Fransız basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Bordeaux forması giyen Stian Gregersen için teklif götürdü ancak kulüp bu teklifi geri çevirdi.