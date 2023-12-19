TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Stian Gregersen'e teklifi reddedilmiş
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş 2022 yazında önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlıların aynı dönemde almak istediği ancak teklifinin reddedildiği isim ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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28 yaşındaki Norveçli futbolcu, stoper hattında görev yapıyor. 1.91'lik defans, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
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