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TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Stian Gregersen'e teklifi reddedilmiş

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş 2022 yazında önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlıların aynı dönemde almak istediği ancak teklifinin reddedildiği isim ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 12:08
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TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Stian Gregersen'e teklifi reddedilmiş

Beşiktaş 2022 yazında Saiss, Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Delle Alli ve Redmond gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Stian Gregersen'e teklifi reddedilmiş

Siyah-beyazlıların aynı dönemde almak istediği ancak teklifinin reddedildiği isim ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Stian Gregersen'e teklifi reddedilmiş

Fransız basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Bordeaux forması giyen Stian Gregersen için teklif götürdü ancak kulüp bu teklifi geri çevirdi.

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