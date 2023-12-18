Haberler Beşiktaş Hazırlık sürüyor

Hazırlık sürüyor

Kartal dün de mesaideydi. Alanya sınavı hazırlıkları devam etti. Muleka da klas hareketleriyle dikkat çekti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Hazırlık sürüyor

Süper Lig'de perşembe günü Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi. Isınma koşuları ve pasla süren idmanın 5'e 2'nin ardından dar alanda oynanan maçlarla tamamlandığı aktarıldı. Beşiktaş, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Öte yandan Kara Kartal'ın dünkü idmanında Muleka şov vardı. Glocü oyuncu spektaküler hareketlerle izleyenlere keyif verdi. Bu arada çalışma sırasında siyah beyazlı futbolcuların keyifli pozları da dikkatlerden kaçmadı.

Siyah beyazlı takım, Alanya maçı çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek

RIZA HOCANIN KEYFİ YERİNDE

Dünkü antrenman esnasında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da keyfi yerindeydi. Usta teknik adamın idman sırasında sık sık çalışmayı bölerek tatlı sert şekilde oyunculara yapması gerekenleri anlattığı kaydedildi. Bu arada tecrübeli hocanın antrenmanın ardından bazı yabancı isimlerle özel görüştüğü ve kaptanlar Necip Uysal, Cenk Tosun ve Mert Günok'la da kısa bir toplantı yaptığı ifade edildi.

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