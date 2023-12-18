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Bir ihtimal Weghorst

Bir süredir adı Galatasaray ve son olarak da Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Wout Weghorst için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın kulüple yavaş yavaş ipleri koparmaya başlaması devre arasında uygun bir teklife satılabileceğini söylentilerini beraberinde getirirken, yerine gelecek ismin de Weghorst olabilceği yorumu yapıldı. Hatta şu an Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı golcünün de sık sık "Beşiktaş'ta yarım kalmış bir hesabım var" dediği gelen haberler arasında. Weghorst'un bonservisi Burnley'de.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Bir ihtimal Weghorst
Bir süredir adı Galatasaray ve son olarak da Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Wout Weghorst için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın kulüple yavaş yavaş ipleri koparmaya başlaması devre arasında uygun bir teklife satılabileceğini söylentilerini beraberinde getirirken, yerine gelecek ismin de Weghorst olabilceği yorumu yapıldı. Hatta şu an Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı golcünün de sık sık "Beşiktaş'ta yarım kalmış bir hesabım var" dediği gelen haberler arasında. Weghorst'un bonservisi Burnley'de.
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