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Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak
Son olarak Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ı çalıştıran ve şimdilerde herhangi bir takımın başında görev almayan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının adı kısa bir süre önce Azerbaycan Milli Takım'ı ile anılıyordu. Güneş'e Azerbaycan Milli Takımı'nın ardından bir başka ekipten daha flaş bir teklifin geldiği öğrenildi. Teknik direktör bu teklifi kabul etmesi halinde Beşiktaş'tan o yıldızın hocası olacak. İşte detaylar...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:39Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:45
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Süper Lig devlerinden Beşiktaş geçen sezondan sonra yeni sezona da teknik direktör Şenol Güneş ile başlamıştı.
71 yaşındaki tecrübeli teknik adam UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2'lik skorla kaybettiği maçın ardından aldığı flaş kararla siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.
Güneş bu ayrılığının ardından herhangi bir takımın başına geçmezken teknik adamla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Tecrübeli hocaya kısa süre önce Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif gelmişti.
Güneş bu teklif ile ilgili olarak, "Azerbaycan milli takımında çalışmaktan gurur duyarım.Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım" ifadelerine yer vermişti.
Teknik direktöre bu teklifin ardından sürpriz bir ilginin daha olduğu öğrenildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre Kosova Milli Takımı'ndan Şenol Güneş'e flaş bir teklif geldi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu 5'inci sırada tamamlayan ve Almanya biletini alamayan Kosova'nın takımı emanet etmek istediği isimler arasında teknik direktör Şenol Güneş'in de olduğu aktarıldı.
Şenol Güneş'in gelen bu teklife vereceği yanıt büyük merak konusu haline geldi.
KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR!
Kosova Milli Takımı'nda Süper Lig'den pek çok oyuncu yer alıyor. Beşiktaş'ın yıldız ismi Milot Rashica, Alanyaspor'dan Fidan Aliti ve Florent Hadergjonaj, İstanbulspor'dan Florian Loshaj, Antalyaspor'dan Zymer Bytygi, Çaykur Rizespor'dan Altin Zeqiri Kosova'nın oyuncuları olarak forma terletiyor.
Ayrıca Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nın güncel oyuncusu olarak görev alıyor.
ROBERTO CARLOS DA LİSTEDE!
Şenol Güneş ile birlikte Kosova'nın listesinde Türkiye'de Fenerbahçe'de futbolculuk yapan, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'da da bir dönem teknik adamlık görevinde bulunan Roberto Carlos'un da olduğu belirtiliyor.