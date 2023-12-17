Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Son olarak Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ı çalıştıran ve şimdilerde herhangi bir takımın başında görev almayan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının adı kısa bir süre önce Azerbaycan Milli Takım'ı ile anılıyordu. Güneş'e Azerbaycan Milli Takımı'nın ardından bir başka ekipten daha flaş bir teklifin geldiği öğrenildi. Teknik direktör bu teklifi kabul etmesi halinde Beşiktaş'tan o yıldızın hocası olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:45
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Süper Lig devlerinden Beşiktaş geçen sezondan sonra yeni sezona da teknik direktör Şenol Güneş ile başlamıştı.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

71 yaşındaki tecrübeli teknik adam UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2'lik skorla kaybettiği maçın ardından aldığı flaş kararla siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Güneş bu ayrılığının ardından herhangi bir takımın başına geçmezken teknik adamla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Tecrübeli hocaya kısa süre önce Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif gelmişti.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Güneş bu teklif ile ilgili olarak, "Azerbaycan milli takımında çalışmaktan gurur duyarım.Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım" ifadelerine yer vermişti.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Teknik direktöre bu teklifin ardından sürpriz bir ilginin daha olduğu öğrenildi.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Ajansspor'da yer alan habere göre Kosova Milli Takımı'ndan Şenol Güneş'e flaş bir teklif geldi.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu 5'inci sırada tamamlayan ve Almanya biletini alamayan Kosova'nın takımı emanet etmek istediği isimler arasında teknik direktör Şenol Güneş'in de olduğu aktarıldı.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Şenol Güneş'in gelen bu teklife vereceği yanıt büyük merak konusu haline geldi.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR!

Kosova Milli Takımı'nda Süper Lig'den pek çok oyuncu yer alıyor. Beşiktaş'ın yıldız ismi Milot Rashica, Alanyaspor'dan Fidan Aliti ve Florent Hadergjonaj, İstanbulspor'dan Florian Loshaj, Antalyaspor'dan Zymer Bytygi, Çaykur Rizespor'dan Altin Zeqiri Kosova'nın oyuncuları olarak forma terletiyor.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

Ayrıca Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nın güncel oyuncusu olarak görev alıyor.

Şenol Güneş'e bir flaş teklif daha! Beşiktaşlı yıldızın hocası olacak

ROBERTO CARLOS DA LİSTEDE!

Şenol Güneş ile birlikte Kosova'nın listesinde Türkiye'de Fenerbahçe'de futbolculuk yapan, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'da da bir dönem teknik adamlık görevinde bulunan Roberto Carlos'un da olduğu belirtiliyor.

DİĞER
'Altın Kafes'in iki başrolü Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'den Şamdan Plus'a samimi itiraflar!
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül!
G.Saray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...
G.Saray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Conte'den Beşiktaş'a yanıt!
Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek!
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
tv8 5 CANLI İZLE!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta - Salernitana maçı ne zaman? Atalanta - Salernitana maçı ne zaman? 10:50
Girona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Girona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 10:46
F.Bahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık... F.Bahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık... 10:43
Güneş'e flaş bir teklif daha! Güneş'e flaş bir teklif daha! 10:39
Doncic triple-double yaptı! Mavericks kazandı Doncic triple-double yaptı! Mavericks kazandı 10:25
Aslan'a dönecek mi? Sözleşmesinde... Aslan'a dönecek mi? Sözleşmesinde... 09:51
Daha Eski
G.Saray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için... G.Saray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için... 09:40
G.Saray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! G.Saray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! 09:31
Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman? Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman? 09:18
Teklifleri reddetme nedeni belli oldu! Teklifleri reddetme nedeni belli oldu! 09:16
Bugün kimin maçı var? 17 Aralık 2023 Bugün kimin maçı var? 17 Aralık 2023 08:50
Sözleşmesi dondurulabilir! Aslan'da sıcak gelişme Sözleşmesi dondurulabilir! Aslan'da sıcak gelişme 08:19