Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Real Madrid'de bir devir kapanıyor. Eflatun-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız ismi için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Tecrübeli futbolcuya 2 ülkeden teklif olduğu ve Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:57
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

İspanya La Liga devi Real Madrid'de 11 yıldır görev alan Luka Modric için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

Sezon sonunda sözleşmesi bitmesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenen 38 yaşındaki yıldızın önünde 2 "egzotik" teklif olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

TÜRKİYE Mİ, ARABİSTAN MI?

A Spor Editörü Mehmet Göksel Taşova'nın El Gol'den derlediği habere göre; Hırvat futbolcunun önünde Türkiye ve Suudi Arabistan seçenekleri bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Haberde Türkiye'den Beşiktaş'ın deneyimli yıldızla ilgilendiği kaydedilirken, maaş bütçesine dikkat çekildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

Şöyle ki, Real Madrid'in en düşük kazanan oyuncusu 2.8 milyon Euro'yla Joselu olurken; Beşiktaş'ın en fazla kazanan yıldızının ise 3.9 milyon Euro'yla Chamberlain olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

Modric'in Avrupa'da kalmak için Türkiye'yi seçebileceği, para kazanmak için ise Suudi Arabistan'a gidebileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

Haberin detaylarında "Orta saha oyuncusunun istediği hem eğlenirken hem de emekliliğini düşüneceği para kazanmaksa iyi seçenek Arabistan. Ancak Modric'in para kazanmaktan çok üst düzey oynamayı tercih edeceği tahmin etmek zor değil." ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

Ayrıca Modric'in Türkiye'ye gelmesi halinde eflatun-beyazlılardan kazandığının daha altına imza atması gerektiğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!

38 yaşındaki oyuncuyla Al Hilal, Al Nassr ve Al Ittihad'ın yakın ilgisi bulunduğu ve 2 yıllık sözleşmeye 40 ila 60 milyon Euro'luk ücret teklif ettikleri belirtildi.

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