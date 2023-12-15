TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Real Madridli yıldızın peşinde!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Real Madrid'de bir devir kapanıyor. Eflatun-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız ismi için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Tecrübeli futbolcuya 2 ülkeden teklif olduğu ve Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
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BEŞİKTAŞ İSTİYOR
Haberde Türkiye'den Beşiktaş'ın deneyimli yıldızla ilgilendiği kaydedilirken, maaş bütçesine dikkat çekildi.
Şöyle ki, Real Madrid'in en düşük kazanan oyuncusu 2.8 milyon Euro'yla Joselu olurken; Beşiktaş'ın en fazla kazanan yıldızının ise 3.9 milyon Euro'yla Chamberlain olduğu kaydedildi.
Modric'in Avrupa'da kalmak için Türkiye'yi seçebileceği, para kazanmak için ise Suudi Arabistan'a gidebileceği aktarıldı.
Haberin detaylarında "Orta saha oyuncusunun istediği hem eğlenirken hem de emekliliğini düşüneceği para kazanmaksa iyi seçenek Arabistan. Ancak Modric'in para kazanmaktan çok üst düzey oynamayı tercih edeceği tahmin etmek zor değil." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Modric'in Türkiye'ye gelmesi halinde eflatun-beyazlılardan kazandığının daha altına imza atması gerektiğinin altı çizildi.
38 yaşındaki oyuncuyla Al Hilal, Al Nassr ve Al Ittihad'ın yakın ilgisi bulunduğu ve 2 yıllık sözleşmeye 40 ila 60 milyon Euro'luk ücret teklif ettikleri belirtildi.
Bu sezon R. Madrid ile 18 maça çıkan Modric, 877 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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